Кочарян своим беспрецедентным фейком вскрыл всю технологию производства фальшивок, начиная с возникновения конфликта в Карабахе - политолог

Оздоровление и прогресс в Армении возможны только после излечения от фейкомании ее нынешних и прежних лидеров, считает азербайджанский политолог Фуад Ахундов.

Ахундов подчеркнул, что в субботу экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что 28 лет назад был создан так называемый Государственный комитет обороны в Нагорном Карабахе. «Кочарян заявляет, что, когда создавался этот комитет, якобы 70% Нагорного Карабаха занимала азербайджанская военная техника. Однако, это противоречит позиции даже самой Армении, т.е., как говорится, Роберт Седракович совсем заврался», - считает он.

Политолог подчеркнул, что оккупация Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана была фактически завершена уже в мае 1992 года, когда Армения оккупировала последний азербайджанский населенный пункт - город Шушу.

«Поэтому в августе 1992 года азербайджанцы никак не могли контролировать 70%, Нагорного Карабаха, поскольку Армения к тому времени захватила не только все 100% территории Нагорного Карабаха, но и вышла уже за его пределы, оккупировав еще и Лачинский район Азербайджана, осуществив кровавые этнические чистки и геноцид в Ходжалы. А Кочарян попросту повторил фейк 1992 года производства, предусматривающий тогда введение в заблуждение мировой общественности, которой преподносилось, что азербайджанцы якобы контролируют большинство территорий НКАО, а, следовательно, у армян меньшинство (т.е. якобы 30%) и это несчастное меньшинство нужно спасать от геноцида и агрессии Азербайджана. На самом же деле, повторюсь, Армения изгнала всех азербайджанцев, и оккупировала все азербайджанские населенные пункты в самом Нагорном Карабахе, а также за его пределами. Таким образом, Кочарян напомнил нам, как работала фабрика фейков, которыми прикрывались этнические чистки и захват азербайджанских территорий. Одно он не учел - на дворе не шальные 90-ые, а 21 век с его информационными технологиями, легко фиксирующими подобные фейки, из которых сплетена вся информационная политика Армении», - добавил он.

Ахундов считает, что армянским политикам надо излечиться от фейкозависимости. «Кроме этого, им надо извиниться перед азербайджанцами за содеянное, вывести экспедиционный корпус ВС Армении из Нагорного Карабаха и других оккупированных районов Азербайджана, а также покаяться перед армянским народом, за то, что 30 лет его беспрерывно кормят не прекращающимся потоком фейков, вселяя мнимую надежду, что, таким образом, удастся перехитрить всю мировую общественность», - добавил Фуад Ахундов.

А.Азизов