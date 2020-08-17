Новые выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

"Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко в понедельник. Фрагмент выступления показал телеканал "Беларусь 24".

Ранее в понедельник Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, где заявил, что выборы в республике прошли "по цивильному", а 80% голосов, которые он получил по официальным данным ЦИК, не были сфальсифицированы.

Там же он заявил, что не поддастся давлению и не станет проводить новые выборы президента. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - ИФ) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - добавил президент.

Все выступление Лукашенко сопровождалось недовольным гулом, криками "Уходи" и "Позор".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.