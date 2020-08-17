Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате

В онлайн формате состоялась встреча между заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмиром Велизаде и представителями ведущих ИКТ компаний страны, входящих в комитет информационно-коммуникационных технологий Caspian Energy Club.

Встреча началась с вступительной речи главного исполнительного директора Caspian Energy Club Тельмана Алиева. Затем, слово для выступления было предоставлено Эльмиру Велизаде.

В своем выступлении замминистра проинформировал о текущей, в период пандемии, ситуации в области ИКТ, проделанной работе и ближайших перспективах. Э.Велизаде отметил, что мы живем в уникальную эпоху, боремся с первой пандемией XXI века и обозначил важную роль, которую ИКТ, впервые в истории человечества, играет в этой борьбе. Представитель министерства рассказал об ИКТ-решениях, принятых за этот период в стране, а также заявил, что главной задачей является сохранение потенциала ИКТ-компаний и недопущение потери кадров.

Для просмотра будущих перспектив на встрече состоялась презентация на тему “Тенденции и перспективы развития информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане и мире”, которая была подготовлена Министерством транспорта, связи и высоких технологий.

В презентации, которую провел исполняющий обязанности заведующего отделом стратегического планирования и экономического анализа министерства Гейдар Рустамов, была представлена информация о текущем состоянии развития ИКТ в нашей стране в 2013-2019 годах, отраслях лежащих в основе развития, динамике изменения доходов, структуре производства ИКТ, экспорте и импорте продукции и услуг по отрасли, текущем положении, которое сложилось в сфере ИКТ в связи с пандемией в течение 2020 года. Также были представлены предварительные предложения по развитию сектора.

Затем были проведены обсуждения и даны ответы на вопросы. В целом были выслушаны мнения участников, трудности и проблемы, с которыми они сталкиваются. Были обсуждены предложения относительно развития сектора.

Участники высоко оценили встречи, проведенные с министерством в период пандемии, особенно на начальном этапе особого карантинного режима и встречи, проводимые в настоящее время. Было отмечено, что эти встречи способствовали получению ИКТ компаниями инструкций по организации их деятельности в сложившейся ситуации, а также созданию связей для оперативного решения существующих проблем. Участники высоко оценили подготовленную презентацию и подчеркнули значение проведенного анализа для дальнейшей деятельности. Были озвучены мнения о том, что компании также будут предлагать предложения.

Caspian Energy Club выразил благодарность Министерству Транспорта, Связи и Высоких Технологий за чувствительное отношение, проявленное к проблемам и трудностям, возникшим у ИКТ компаний, в том числе компаний, входящий в клуб, в период пандемии, а также за внимание и заботу, оказанных министерством для оперативного решения проблем компаний в этой тяжелой ситуации.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства и полномочных представителей в разных странах мира.