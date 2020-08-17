Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал "ужасной" ситуацию в Белоруссии в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими репрессиями в отношении протестующих.
Он заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за положением дел в этой стране.
"Мы будем очень внимательно следить за (происходящим - ИФ)", - приводят слова президента западные СМИ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни честными. Кроме того, Помпео призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
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