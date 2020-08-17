Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0156 RUR   0.0233 GBR   2.2254 TRY   0.2307

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2020 23:55

Бывший испанский король перебрался в Эмираты

Бывший король Испании Хуан Карлос находится в ОАЭ, куда прибыл 3 августа, проинформировала в понедельник канцелярия испанского королевского дворца.

"Его высочество Хуан Карлос сообщил канцелярии короля Испании, что 3 августа он перебрался в ОАЭ, где находится и поныне". - говорится в заявлении дворца.

О решении покинуть Испанию Хуан Карлос сообщил своему сыну, нынешнему испанскому королю Филиппу VI в самом начале августа. О том, куда выехал король-отец, точно не сообщалось. Первоначально появилась информация о том, что он находится в Доминиканской республике, позже сообщалось о том, что он перебрался в Абу-Даби.

Верховный суд Испании в июне открыл предварительное расследование по факту причастности Хуана Карлоса к контракту на строительство скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. Расследование было открыто после того, как швейцарская газета "Трибюн де Женев" сообщила о поступлении $100 млн из Саудовской Аравии на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ЭКС/КОРОЛЬ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]