Бывший испанский король перебрался в Эмираты

Бывший король Испании Хуан Карлос находится в ОАЭ, куда прибыл 3 августа, проинформировала в понедельник канцелярия испанского королевского дворца.
"Его высочество Хуан Карлос сообщил канцелярии короля Испании, что 3 августа он перебрался в ОАЭ, где находится и поныне". - говорится в заявлении дворца.
О решении покинуть Испанию Хуан Карлос сообщил своему сыну, нынешнему испанскому королю Филиппу VI в самом начале августа. О том, куда выехал король-отец, точно не сообщалось. Первоначально появилась информация о том, что он находится в Доминиканской республике, позже сообщалось о том, что он перебрался в Абу-Даби.
Верховный суд Испании в июне открыл предварительное расследование по факту причастности Хуана Карлоса к контракту на строительство скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. Расследование было открыто после того, как швейцарская газета "Трибюн де Женев" сообщила о поступлении $100 млн из Саудовской Аравии на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.
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