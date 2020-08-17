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Дальнее зарубежье 17.08.2020 20:18

Сноуден заработал $1,2 млн на выступлениях и мемуарах, заявляют в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заработал $1,2 млн с тех пор, как передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру и поселился в России, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

Отмечается, что часть заработанной суммы - гонорары за онлайн-выступления Сноудена для разных коммерческих компаний и американских университетов. Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ в сентябре 2019 года выпустил мемуары Permanent Record ("Личное дело").

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числеканцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг.Затем Сноуден уехал в Россию, где получил временное убежище. Сноудену также был выдан вид на жительство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СНОУДЕН, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]