НАТО не является угрозой для Белоруссии - Столтенберг

НАТО не угрожает Белоруссии, но внимательно следит за событиями в этой стране в целях защиты союзников, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает военные силы в регионе. Мы остаемся бдительными, (действия направлены - ИФ) исключительно на оборону, и (мы - ИФ) готовы сдержать любое проявление агрессии в отношении союзников НАТО", - сказал Столтенберг в понедельник.
Накануне НАТО отвергло обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что альянс наращивает военную мощь вблизи западной границы республики.
"Никакого наращивания сил НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира", - говорится в заявлении генсека альянса.
Столтенберг призвал белорусские власти уважать свободы, включая право граждан на мирный протест, и отметил, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии.
Лукашенко накануне заявил на митинге своих сторонников в Минске, что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.
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