Штаб Тихановской видит путь к смене власти в Белоруссии через всеобщую забастовку

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил необходимости всеобщей забастовки, чтобы добиться отставки президента Александра Лукашенко.
"Мы призываем все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко, делегировать представителей забастовочных комитетов в Координационный Совет", - говорится в заявлении штаба, опубликованном в соцсетях.
В заявлении отмечается, что сторонники Тихановской намерены продолжать добиваться отмены выборов легальными и ненасильственными способами.
В свою очередь руководитель штаба Тихановской Мария Мороз в своем видеообращении, опубликованном в YouTube, отметила, что для нынешней власти "понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба". "Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его", - заявила глава штаба.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
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