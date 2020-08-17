В ЕС призывают не допустить внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в видеоконференции по Белоруссии 19 августа заявил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в республике и не допустить внешнего вмешательства.
"Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Белоруссии должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства", - написал Мишель, объясняя содержание предстоящего в среду видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС.
"То, чему мы стали свидетелями в Белоруссии, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", - сообщил глава Евросовета.
Ранее в понедельник Мишель объявил, что созывает в полдень 19 августа видеоконференцию ЕС на высшем уровне для обсуждения ситуации в Белоруссии.
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