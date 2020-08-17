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СНГ 17.08.2020 22:55

В ЕС призывают не допустить внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС принять участие в видеоконференции по Белоруссии 19 августа заявил, что они обсудят, как лучше реагировать на ситуацию в республике и не допустить внешнего вмешательства.

"Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее. Для этого необходимо прекратить насилие и начать мирный и инклюзивный диалог. Руководство Белоруссии должно отражать волю народа. Не должно быть постороннего вмешательства", - написал Мишель, объясняя содержание предстоящего в среду видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС.

"То, чему мы стали свидетелями в Белоруссии, неприемлемо. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Последующее насилие над мирными демонстрантами было шокирующим и заслуживает осуждения. Виновные должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работу над санкциями", - сообщил глава Евросовета.

Ранее в понедельник Мишель объявил, что созывает в полдень 19 августа видеоконференцию ЕС на высшем уровне для обсуждения ситуации в Белоруссии.

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Тэги: ЕС, БЕЛОРУССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]