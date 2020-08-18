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СНГ 18.08.2020 08:58

В Казахстане за сутки выявлено 267 случаев COVID-19, выздоровели 1668 человек

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 144 активных, 123 бессимптомных, сообщила во вторник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 337 случаев.

В стране за сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1668 человек.

Всего от COVID-19 выздоровели 84 445 человек.

По данным 17 августа, с начала пандемии скончались от коронавируса 1415 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]