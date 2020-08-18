В Казахстане за сутки выявлено 267 случаев COVID-19, выздоровели 1668 человек

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 144 активных, 123 бессимптомных, сообщила во вторник межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 337 случаев.

В стране за сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 1668 человек.

Всего от COVID-19 выздоровели 84 445 человек.

По данным 17 августа, с начала пандемии скончались от коронавируса 1415 человек.