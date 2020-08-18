Трамп пообещал помиловать очень важного человека

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что во вторник намерен объявить о помиловании важного человека.
"Завтра мы помилуем кого-то, кто очень, очень важен", - сказал Трамп на борту президентского самолета журналистам, сопровождающим его в поездке по стране.
Вместе с тем, он отказался приводить подробности, отметив, тем не менее, что это не его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и не беглый экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.
Ранее Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.
"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать находящегося в России Сноудена.
В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Азербайджанские танкисты на конкурсе "Танковый биатлон" будут состязаться с экипажами из Китая, Беларуси и Сербии
Кочарян своим беспрецедентным фейком вскрыл всю технологию производства фальшивок, начиная с возникновения конфликта в Карабахе - политолог
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю
Администрация Трампа разрешила добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике на Аляске
Принято инвестрешение по 3-й фазе проекте Mero в Бразилии с добычей в 180 тыс. б/с, запуск в 2024г
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн с начала пандемии - Worldometer
Индонезия пока не откроется для иностранных туристов
В Азербайджане за сутки выявлено 124 новых случаев COVID-19, двое скончались
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Azer Turk Bank запускает новую кампанию
В Баку открылась онлайн-выставка картин «Лики искусства» Натальи Шевченко
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии