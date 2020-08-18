Трамп пообещал помиловать очень важного человека

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что во вторник намерен объявить о помиловании важного человека.

"Завтра мы помилуем кого-то, кто очень, очень важен", - сказал Трамп на борту президентского самолета журналистам, сопровождающим его в поездке по стране.

Вместе с тем, он отказался приводить подробности, отметив, тем не менее, что это не его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и не беглый экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Ранее Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.

"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать находящегося в России Сноудена.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.