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Дальнее зарубежье 18.08.2020 09:13

Трамп пообещал помиловать очень важного человека

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что во вторник намерен объявить о помиловании важного человека.

"Завтра мы помилуем кого-то, кто очень, очень важен", - сказал Трамп на борту президентского самолета журналистам, сопровождающим его в поездке по стране.

Вместе с тем, он отказался приводить подробности, отметив, тем не менее, что это не его бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн и не беглый экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Ранее Трамп заявил, что готов подумать о том, чтобы помиловать Сноудена и дать ему возможность вернуться на родину.

"Я не очень хорошо знаю эту историю, но подумаю об этом", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать находящегося в России Сноудена.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации по этой теме вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем - в РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]