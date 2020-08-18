Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн с начала пандемии - Worldometer

С начала распространения коронавируса COVID-19 в мире зафиксировано 22 млн 040 тыс. 412 случаев заражения, сообщил во вторник портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число летальных исходов от вызываемых коронавирусом заболеваний достигло, по состоянию на 04:30 мск вторника, 777 тыс. 129 человек.

Коэффициент смертности от вируса на 1 млн жителей планеты составил 99,7.