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Здравоохранение 18.08.2020 08:48

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн с начала пандемии - Worldometer

С начала распространения коронавируса COVID-19 в мире зафиксировано 22 млн 040 тыс. 412 случаев заражения, сообщил во вторник портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число летальных исходов от вызываемых коронавирусом заболеваний достигло, по состоянию на 04:30 мск вторника, 777 тыс. 129 человек.

Коэффициент смертности от вируса на 1 млн жителей планеты составил 99,7.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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