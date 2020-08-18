Лукашенко: следующий президент Белоруссии не продержится и двух-трех лет

Следующий президент Белоруссии не продержится на своем посту дольше двух-трех лет, уверен глава государства Александр Лукашенко.

"Политику хотите? Пожалуйста! Я не против. Но закон толпы... Пожалуйста, идите. Но там президент не будет вас гладить по плечу. Если я уйду, вы и следующему будете кричать "Уходи!" И рано - через два-три года", - заявил Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в понедельник. Слова главы государства прозвучали в эфире телеканала "Беларусь-1".

Лукашенко предложил присутствовавшим на встрече думать "не айфоном-телефоном, а мозгами". Он предупредил, что никто никого уговаривать не будет, но "если вы переступите рубеж, если вывалите на улицы - ответите".

Также во время визита на МЗКТ президент рассказал о готовности изменить Конституцию и сложить свои полномочия в соответствии с новой Конституцией. "Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой (Конституции - ИФ). Идет работа над третьим вариантом", - отметил он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.