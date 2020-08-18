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Дальнее зарубежье 18.08.2020 09:11

Трамп назвал Байдена ничего не понимающей марионеткой ультралевых

Президент США Дональд Трамп назвал своего будущего соперника на президентских выборах Джо Байдена марионеткой ультралевых сил.

"Байден - это марионетка ультралевых. И он вообще не понимает, что происходит", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Висконсине.

По мнению Трампа, ближайшие выборы крайне важны, так как ему предстоит защитить американскую цивилизацию от де-факто разрушения. По словам президента, он может проиграть только в одном случае: если выборы будут нечестными.

Продолжая критиковать Байдена, Трамп предположил, что этот бывший вице-президент США на ближайших выборах станет "троянским конем, несущим социализм".

Говоря о перспективах США в случае победы демократов на ноябрьских выборах, Трамп заявил, что страна превратится "в более масштабный аналог Венесуэлы".

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Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]