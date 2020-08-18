Трамп назвал Байдена ничего не понимающей марионеткой ультралевых

Президент США Дональд Трамп назвал своего будущего соперника на президентских выборах Джо Байдена марионеткой ультралевых сил.
"Байден - это марионетка ультралевых. И он вообще не понимает, что происходит", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Висконсине.
По мнению Трампа, ближайшие выборы крайне важны, так как ему предстоит защитить американскую цивилизацию от де-факто разрушения. По словам президента, он может проиграть только в одном случае: если выборы будут нечестными.
Продолжая критиковать Байдена, Трамп предположил, что этот бывший вице-президент США на ближайших выборах станет "троянским конем, несущим социализм".
Говоря о перспективах США в случае победы демократов на ноябрьских выборах, Трамп заявил, что страна превратится "в более масштабный аналог Венесуэлы".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Азербайджанские танкисты на конкурсе "Танковый биатлон" будут состязаться с экипажами из Китая, Беларуси и Сербии
Кочарян своим беспрецедентным фейком вскрыл всю технологию производства фальшивок, начиная с возникновения конфликта в Карабахе - политолог
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю
Администрация Трампа разрешила добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике на Аляске
Принято инвестрешение по 3-й фазе проекте Mero в Бразилии с добычей в 180 тыс. б/с, запуск в 2024г
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн с начала пандемии - Worldometer
Индонезия пока не откроется для иностранных туристов
В Азербайджане за сутки выявлено 124 новых случаев COVID-19, двое скончались
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Azer Turk Bank запускает новую кампанию
В Баку открылась онлайн-выставка картин «Лики искусства» Натальи Шевченко
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии