Трамп назвал Байдена ничего не понимающей марионеткой ультралевых

Президент США Дональд Трамп назвал своего будущего соперника на президентских выборах Джо Байдена марионеткой ультралевых сил.

"Байден - это марионетка ультралевых. И он вообще не понимает, что происходит", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Висконсине.

По мнению Трампа, ближайшие выборы крайне важны, так как ему предстоит защитить американскую цивилизацию от де-факто разрушения. По словам президента, он может проиграть только в одном случае: если выборы будут нечестными.

Продолжая критиковать Байдена, Трамп предположил, что этот бывший вице-президент США на ближайших выборах станет "троянским конем, несущим социализм".

Говоря о перспективах США в случае победы демократов на ноябрьских выборах, Трамп заявил, что страна превратится "в более масштабный аналог Венесуэлы".