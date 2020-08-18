Переизбрание Трампа на пост президента приведет к краху прогресса в США - сенатор-демократ

Американский сенатор-демократ Берни Сандерс предупредил, что переизбрание Дональда Трампа на посту президента США может привести к краху достигнутого страной прогресса.
"Если Дональд Трамп будет переизбран, весь достигнутый нами прогресс окажется под угрозой. В своей основе эти выборы направлены на сохранение нашей демократии. В течение нынешнего президентского срока немыслимое стало нормой", - сказал он выступая на съезде Демократической партии, который, как ожидается, должен поддержать выдвижение кандидатом в президенты бывшего при Бараке Обаме вице-президентом Джо Байдена.
Сандерс, который соперничал с Байденом в ходе предвыборных дебатов демократов, отметил: "Эти выборы - самые важные в новейшей истории нашей страны. В ответ на беспрецедентный набор кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нам нужен беспрецедентный ответ - движение, как никогда ранее, людей, готовых встать и бороться за демократию и порядочность, а также против жадности, олигархии и фанатизма".
Бывшая первая леди страны Мишель Обама в своем выступлении заявила: "Я знаю Джо (Байдена - ИФ). Он глубоко порядочный человек, руководствующийся верой. Он был потрясающим вице-президентом. Он знает, что нужно, чтобы спасти экономику, победить пандемию и возглавить нашу страну".
"Всякий раз, когда мы обращаемся к нынешнему Белому дому за каким-то руководством или утешением или за каким-то подобием стабильности, вместо этого мы получаем хаос, разделение и полное и полное отсутствие сочувствия", - сказала Обама.
Она добавила: "Если вы думаете, что ситуация не может ухудшиться, поверьте мне, они могут; и это случится, мы не внесем изменения на этих выборах. Если у нас есть хоть какая-то надежда положить конец этому хаосу, мы должны проголосовать за Джо Байдена, так решительно, как будто от этого зависит наша жизнь".
В поддержку Байдена высказался губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
"Теперь нам нужен такой же хороший лидер, как и наш народ. Лидер, который обращается к лучшему в нас, а не к худшему. Лидер, который может объединять, а не разделять. Лидер, который может поднять нас, а не сломить. Я знаю этого человека. Я работал с этим человеком. Я видел его талант. Я видел его силу. Я видел его боль, и я видел его сердце. Этот человек - Джо Байден", - заявил Куомо.
Национальный съезд Демократической партии, который из-за пандемии коронавируса в этот раз проходит в онлайн режиме, стартовал в понедельник.
Перед открытием съезда Байден заявил, что если его изберут президентом, то он "всегда будет выбирать единство, а не разделение".
"Я беру на себя ответственность, а не обвиняю других", - заявил он в воскресенье.
Обычно конвенции проводятся партиями в штатах, которые традиционно считаются неопределившимися, какого из кандидатов двух основных сил в США поддерживает большинство жителей штата. Съезды в таких штатах проводятся, чтобы склонить на свою сторону как можно больше избирателей.
Конвенция запланирована на четыре дня.
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