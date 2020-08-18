Администрация Трампа разрешила добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник утвердила программу, в соответствии с которой Арктический национальный заповедник дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), находящийся на территории Аляски, будет открыт для добычи нефти и газа.
Это решение позволит властям США выставить на аукцион нефтяные участки в регионе "примерно к концу текущего года", заявил министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт в интервью The Wall Street Journal.
Представители энергетической отрасли и губернатор Аляски Майкл Данливи поддерживали такой шаг, считая, что открытие региона для добычи нефти создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику штата, которая в значительной мере зависит от нефтяного сектора. В то же время демократы и экологические группы выступали с критикой программы, считая ее уступкой крупным нефтяным компаниям. Экологи неоднократно поднимали вопрос о том, что бурение в ANWR нанесет ущерб уникальной экосистеме Арктики, где живут полярные медведи и северные олени.
Утверждение этого плана администрацией Трампа может привести к конфликтным ситуациям в будущем, если нынешний президент проиграет выборы в ноябре текущего года, предупреждают эксперты. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден выступает резко против бурения в Арктике, называя эту идею "большой катастрофой".
Неопределенность в отношении резервов нефти в ANWR, общественное противодействие бурению в Арктике, а также тот факт, что запуск добычи в регионе потребует огромных расходов, может отпугнуть ряд крупных нефтекомпаний, которые могли бы позволить себе необходимые капиталовложения, пишет WSJ. Сложно сказать, насколько высоким будет спрос на нефтяные участки в Арктике, если учесть еще и то, что многим нефтекомпаниям пришлось снизить активность и урезать капиталовложения из-за падения цен на нефть и резкого сокращения спроса в связи с пандемией коронавируса.
Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Co. наряду с некоторыми другими банками уже заявили, что не станут финансировать бурение в ANWR и в Арктике в целом.
Финансовые компании обеспокоены вопросами изменения климата, а также низкими ценами на нефть, и в связи с этим, вероятно, не станут участвовать в проектах бурения в регионе, отмечает Куинси Кросби, отвечающий за стратегию на нефтяном рынке в Prudential Financial Inc.
Конгресс США одобрил сдачу в аренду нефтяных участков в ANWR в рамках налоговой реформы в 2017 году, когда и Палата представителей, и Сенат контролировались республиканцами.
По словам Бернхардта, Конгресс утвердил законодательно детали, которые позволят сделать бурение в регионе безопасным с точки зрения экологии.
"Конгресс дал нам очень четкую директиву, и нам нужно действовать в соответствии с этой директивой, а также в соответствии с процессуальным законодательством, - сказал он. - Я в значительной степени уверен, что все может быть сделано ответственно и безопасно с точки зрения экологии".
Согласно данным Геологической службы США, береговая равнина в ANWR может содержать от 4,3 млрд до 11,8 млрд баррелей извлекаемых запасов нефти.
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