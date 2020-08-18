Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 18 августа ЦБА установил 2,0219 манат/1EUR (17 августа - 2,0156 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 августа установил 0,0231 манат/1RUB (17 августа - 0,0233 манат/1RUB).
А. Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Азербайджанские танкисты на конкурсе "Танковый биатлон" будут состязаться с экипажами из Китая, Беларуси и Сербии
Кочарян своим беспрецедентным фейком вскрыл всю технологию производства фальшивок, начиная с возникновения конфликта в Карабахе - политолог
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн с начала пандемии - Worldometer
Индонезия пока не откроется для иностранных туристов
В Азербайджане за сутки выявлено 124 новых случаев COVID-19, двое скончались
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Трамп: Байдену не справиться с такими гроссмейстерами, как Путин и Си Цзиньпин
Трамп пообещал помиловать очень важного человека
Трамп назвал Байдена ничего не понимающей марионеткой ультралевых
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Azer Turk Bank запускает новую кампанию
В Баку открылась онлайн-выставка картин «Лики искусства» Натальи Шевченко
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии