Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 августа ЦБА установил 2,0219 манат/1EUR (17 августа - 2,0156 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 августа установил 0,0231 манат/1RUB (17 августа - 0,0233 манат/1RUB).

А. Мамедов