Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 208 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 1 тыс. 110 и на утро вторника достигло 208 тыс. 318, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.

За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 2 тыс. 635 и достигло 157 тыс. 807 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 26 и достигло 3 тыс. 453 человек.

КАЗАХСТАН

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру вторника достигло 121 тыс. 973 (+334 за сутки). Скончались 1 тыс. 651 человек (+18 за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 267 и достигло 103 тыс. 300, сообщила во вторник межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлено 144 активных и 123 бессимптомных заражений.

Накануне сообщалось о 337 новых больных COVID-19 в стране за сутки.

Новые заражения коронавирусом выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют Алматы - 13 тыс. 916 заражений (+39 за сутки), Нур-Султан - 13 тыс. 613 (+35), Атырауская область - 10 тыс. 731 (+14), а также Карагандинская область - 9 тыс. 820 (+32) и Восточно-Казахстанская область - 7 тыс. 833 (+30).

По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 84 тыс. 445 человек (+1 тыс. 668 человек за сутки).

По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 431 человека (+16 человек за сутки).

В настоящее время в Казахстане от COVID-19 лечатся 17 тыс. 424 человека, среди них 94 ребенка. "В стационарах находятся 8015 пациентов, на амбулаторном лечении - 9 тыс. 409 человек. 389 человек находятся в тяжелом состоянии, 107 - крайней степени тяжести, 69 - на аппаратах ИВЛ", - сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По данным министерства, медики в Казахстане за минувшие стуки зарегистрировали 67 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались два человека.

Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 141 заболевании коронавирусной пневмонией за сутки и двух летальных исходах.

По данным ведомства, всего в республике зарегистрировано 18 тыс. 673 заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 220 человек.

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

КИРГИЗИЯ

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 155 случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией достигло 42 тыс. 146, сообщил во вторник республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 135 новых больных за сутки.

По данным ведомства, зафиксировано еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса в Киргизии, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 498 человек.

Число выздоровевших достигло 34 тыс. 885 человек (+318 за сутки).

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

УЗБЕКИСТАН

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 587 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 36 тыс. 100, сообщил во вторник Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 569 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 240 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 31 тыс. 580 человек (+607 человек за сутки).

У 593 больных состояние оценивается как тяжелое, у 178 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

ТАДЖИКИСТАН

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 99, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За день до этого сообщалось о 36 новых больных за сутки.

Число излечившихся увеличилось на 42 человек и достигло 6 тыс. 897 человек.

О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 64 человека.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения COVID-19 в стране 30 апреля.

ТУРКМЕНИСТАН

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".