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Дальнее зарубежье 18.08.2020 12:02

Санкции ЕС должны быть направлены в большей мере на должностных лиц, чем на экономику Белоруссии - президент Литвы

Санкции Евросоюза (ЕС) для Белоруссии должны быть в большей мере ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Если мы говорим о санкциях, то (...) имеет смысл говорить о санкциях в масштабе ЕС. О целевых санкциях, которые следует применять не столько к экономике вообще, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями (...) Для определенных властных чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода", - сказал президент в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, на предстоящей в среду встрече Европейского совета планируется обсудить ситуацию в Белоруссии, а вопрос санкций будет "одной из составных частей дискуссии". Науседа подчеркнул, что, если принять общие санкции ЕС не удастся, то отдельные страны сообщества могут ввести национальные санкции.

"Одно очевидно - если ЕС вводит санкции, то для этих лиц ЕС закрывается как таковой, если их вводят отдельные государства, то складывается странная ситуация, когда лица могут въехать в одно государство, но не могут въехать в другое. Эффективность санкций выше в масштабе ЕС", - сказал глава государства.

В частности, Науседа подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель во вторник во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным передаст ему и весть от Литвы.

"Главное, что сейчас нужно, что никоим образом не должно быть вмешательства во внутренние дела Беларуси - будь то со стороны Запада, или со стороны Востока. Это оправдать нельзя. Думаю, что само общество найдет все ответы", - сказал он.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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