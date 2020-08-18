Санкции ЕС должны быть направлены в большей мере на должностных лиц, чем на экономику Белоруссии - президент Литвы

Санкции Евросоюза (ЕС) для Белоруссии должны быть в большей мере ориентированы на конкретных должностных лиц, а не на экономику, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Если мы говорим о санкциях, то (...) имеет смысл говорить о санкциях в масштабе ЕС. О целевых санкциях, которые следует применять не столько к экономике вообще, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями (...) Для определенных властных чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода", - сказал президент в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, на предстоящей в среду встрече Европейского совета планируется обсудить ситуацию в Белоруссии, а вопрос санкций будет "одной из составных частей дискуссии". Науседа подчеркнул, что, если принять общие санкции ЕС не удастся, то отдельные страны сообщества могут ввести национальные санкции.
"Одно очевидно - если ЕС вводит санкции, то для этих лиц ЕС закрывается как таковой, если их вводят отдельные государства, то складывается странная ситуация, когда лица могут въехать в одно государство, но не могут въехать в другое. Эффективность санкций выше в масштабе ЕС", - сказал глава государства.
В частности, Науседа подчеркнул, что канцлер Германии Ангела Меркель во вторник во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным передаст ему и весть от Литвы.
"Главное, что сейчас нужно, что никоим образом не должно быть вмешательства во внутренние дела Беларуси - будь то со стороны Запада, или со стороны Востока. Это оправдать нельзя. Думаю, что само общество найдет все ответы", - сказал он.
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