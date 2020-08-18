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СНГ 18.08.2020 12:13

Белорусский посол в Словакии, поддержавший противников победы Лукашенко на выборах, подал в отставку

Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента страны Игорь Лещеня, поддержавший ранее несогласных с объявленной ЦИК победой на выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, подал заявление об отставке, сообщает во вторник информационный порталу TUT.BY.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - заявил Лещеня журналистам.

В МИД Белоруссии сообщили, что решение об отставке посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства.

Пока об указе Лукашенкооб отставке белорусского посла в Словакии не сообщалось.

16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", - заявил белорусский дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов в ходе мирных акций с требованием, чтобы их голос был услышан. Акции протеста несогласных с объявленными итогами выборов президента Белоруссии, согласно которым Лукашенко набрал 80% голосов, проходят в стране после основного дня голосования 9 августа.

В МИД Белоруссии Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СЛОВАКИЯ, ПОСОЛ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]