Белорусский посол в Словакии, поддержавший противников победы Лукашенко на выборах, подал в отставку

Посол Белоруссии в Словакии, бывший помощник президента страны Игорь Лещеня, поддержавший ранее несогласных с объявленной ЦИК победой на выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, подал заявление об отставке, сообщает во вторник информационный порталу TUT.BY.
"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - заявил Лещеня журналистам.
В МИД Белоруссии сообщили, что решение об отставке посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства.
Пока об указе Лукашенкооб отставке белорусского посла в Словакии не сообщалось.
16 августа Лещеня выступил против насильственного разгона акций протестов против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года.
"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", - заявил белорусский дипломат.
Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов в ходе мирных акций с требованием, чтобы их голос был услышан. Акции протеста несогласных с объявленными итогами выборов президента Белоруссии, согласно которым Лукашенко набрал 80% голосов, проходят в стране после основного дня голосования 9 августа.
В МИД Белоруссии Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.
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