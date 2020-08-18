В белорусской оппозиции считают уловкой заявление Лукашенко о возможности новых выборов после принятия новой Конституции

Оппозиция в Белоруссии не верит обещаниям президента Александра Лукашенко о новых выборах, заявили в штабе кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

"Мы слышим от Лукашенко обещания разного рода на протяжении 26 лет. К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

При этом в оппозиции утверждают, что ЦИК не предлагал повторный пересчет голосов после выборов.

"В первые сутки мы пытались добиться хотя бы минимального контакта диалога с властями, но они не то что пересчет не предлагали, они вообще отказались от любых механизмов диалога", - сказал собеседник агентства.

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов, однако та отказалась и настаивает на новых выборах.

Также он заявил, что новые выборы пройдут в Беларуси после принятия новой Конституции.