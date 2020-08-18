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Дальнее зарубежье 18.08.2020 12:42

Южная Корея и США начали отложенные из-за коронавируса совместные учения

Южнокорейские и американские военные начали совместные ежегодные учения, которые ранее в 2020 году пришлось отложить из-за пандемии коронавируса в мире, передают азиатские СМИ.

Учения под названием Combined Command Post Training (англ.: Объединенная подготовка командных пунктов) продлятся до 28 августа.

В заявлении американского Объединённого комитета начальников штабов говорится, что решение все-таки провести маневры было принято с учетом развития ситуации с COVID-19. Из-за новых вспышек коронавируса в Южной Корее старт этих учений неоднократно переносили.

Во вторник Сеул сообщил о 246 новых случаях заражения, всего в Южной Корее за время пандемии заразилось более 15,7 тыс. человек. В стране опасаются начала второй, более мощной волны заражений.

Со своей стороны западные СМИ отмечают, что эти военные учения могут разозлить КНДР, руководство которой считает такие учения репетицией вторжения южнокорейских и американских военных на север, учитывая то, что сейчас наблюдается напряженность в отношениях Сеула и Пхеньяна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]