Южная Корея и США начали отложенные из-за коронавируса совместные учения

Южнокорейские и американские военные начали совместные ежегодные учения, которые ранее в 2020 году пришлось отложить из-за пандемии коронавируса в мире, передают азиатские СМИ.

Учения под названием Combined Command Post Training (англ.: Объединенная подготовка командных пунктов) продлятся до 28 августа.

В заявлении американского Объединённого комитета начальников штабов говорится, что решение все-таки провести маневры было принято с учетом развития ситуации с COVID-19. Из-за новых вспышек коронавируса в Южной Корее старт этих учений неоднократно переносили.

Во вторник Сеул сообщил о 246 новых случаях заражения, всего в Южной Корее за время пандемии заразилось более 15,7 тыс. человек. В стране опасаются начала второй, более мощной волны заражений.

Со своей стороны западные СМИ отмечают, что эти военные учения могут разозлить КНДР, руководство которой считает такие учения репетицией вторжения южнокорейских и американских военных на север, учитывая то, что сейчас наблюдается напряженность в отношениях Сеула и Пхеньяна.