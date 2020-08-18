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Финансы 18.08.2020 11:52

Власти Азербайджана утвердили порядок создания и использования резервов по ОМС

Кабинет министров Азербайджана утвердил порядок создания резервов по ОМС и их использования, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Кабмине.

Согласно утвержденному порядку, Госагентство обязательного медицинского страхования (ОМС) должно создавать резервы по ОМС в размере 4% от финансовых источников Фонда ОМС.

Резервы будут использоваться для покрытия дополнительных обязательств в случае повышения цен на пакет услуг ОМС в результате инфляции или изменения курса национальной валюты, а также низкого объема страховых взносов.

Также, резервы могут быть направлены на обеспечение высокой необходимости в медицинских услугах в результате введения военного или чрезвычайного положения, превышения демографическими показателями прогноза.

Как сообщалось ранее, внедрение ОМС должно было проходить в 2020 году в 4 этапа. Каждый этап должен был реализовываться в соответствующем квартале. На первом этапе ОМС уже был полностью внедрен в 20 северных районах Азербайджана.

В конце первого квартала 2020 года Кабмин принял решение отложить внедрение системы ОМС на западе и юге страны, а также в Баку и на Абшеронском полуострове.

Согласно решению, внедрение ОМС в западных и южных регионах страны, первоначально запланированное на третий квартал 2020 года, перенесено на январь 2021 года.

Внедрение ОМС в Баку и на Абшеронском полуострове отложено на апрель 2021 года.

А.Мамедов

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Тэги: ОМС, РЕЗЕРВЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]