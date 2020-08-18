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Макроэкономика 18.08.2020 11:57

Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июле сократился на 17%, капвложения увеличились на 10,4%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июле 2020 года, составила 2 млн 780,5 тыс. кв. метров, что на 16,8% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, за январь-июль текущего года капвложения в жилищное строительство составили 737,7 млн манатов (рост на 10,4%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2019 году, составила рекордные 8 млн 747,3 тыс. кв. метров, что на 3,9 раза больше показателя 2018 года. Такой рост был связан с реализацией указа президента Алиева об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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