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Дальнее зарубежье 18.08.2020 12:10

Несколько человек ранены в Кабуле в результате ракетной атаки

Ракетной атаке подверглась во вторник утром столица Афганистана Кабул в канун дня независимости республики.

По меньшей мере, четыре ракеты разорвались в различных районах города, сообщил телеканал TOLOnews.

В результате ранения получили несколько человек. Они доставлены в госпитали.

МВД Афганистана сообщило, что ракеты были выпущены с движущихся машин. Никто, включая радикальное движение "Талибан", не взял на себя ответственность за атаку.

День независимости в Афганистане отмечается 19 августа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]