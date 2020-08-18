Несколько человек ранены в Кабуле в результате ракетной атаки

Ракетной атаке подверглась во вторник утром столица Афганистана Кабул в канун дня независимости республики.

По меньшей мере, четыре ракеты разорвались в различных районах города, сообщил телеканал TOLOnews.

В результате ранения получили несколько человек. Они доставлены в госпитали.

МВД Афганистана сообщило, что ракеты были выпущены с движущихся машин. Никто, включая радикальное движение "Талибан", не взял на себя ответственность за атаку.

День независимости в Афганистане отмечается 19 августа.