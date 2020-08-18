Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0219 RUR   0.0231 GBR   2.2333 TRY   0.2302

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.08.2020 13:16

Премьер Финляндии заболела и сдаст тест на COVID-19

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила во вторник, что намерена сдать анализы на коронавирус COVID-19, поскольку ощущает симптомы заражения.

"У меня респираторные проблемы в легкой форме. Я сделаю тест на коронавирус и буду работать удаленно", - написала Марин в твиттере.

На прошлой неделе власти в Финляндии рекомендовали ношение масок в публичных местах, поскольку число заражений коронавирусом начало расти, отмечает The Guardian. В Финляндии в пандемию коронавируса выявили относительно немного случаев заражения в сравнении с другими европейскими странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Правительство Финляндии возглавила женщина, самый молодой премьер-министр в мире Матвиенко: в Москве ждут визита финского премьера в феврале - начале марта Несмотря на санкции, Финляндия поддерживает "хорошие" и "беспроблемные" отношения с Россией - премьер Стубб Премьер Финляндии не придает значения покушению на него

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]