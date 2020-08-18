Премьер Финляндии заболела и сдаст тест на COVID-19

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила во вторник, что намерена сдать анализы на коронавирус COVID-19, поскольку ощущает симптомы заражения.

"У меня респираторные проблемы в легкой форме. Я сделаю тест на коронавирус и буду работать удаленно", - написала Марин в твиттере.

На прошлой неделе власти в Финляндии рекомендовали ношение масок в публичных местах, поскольку число заражений коронавирусом начало расти, отмечает The Guardian. В Финляндии в пандемию коронавируса выявили относительно немного случаев заражения в сравнении с другими европейскими странами.