Лукашенко наградил более 300 сотрудников МВД медалями За безупречную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел республики медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.
Указ о награждении подписан 13 августа, опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале. Документ содержит 25 страниц.
Награды присвоены "за образцовое исполнение служебных обязанностей".
Как сообщалось, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в республике. В первые дни митинги подавлялись силовыми структурами, в том числе с применением светошумовых гранат и резиновых пуль.
В общей сложности, было задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания.
Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, ЦИП, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.
По данным Следственного комитета, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.
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