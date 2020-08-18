Литва будет договариваться с соседями о санкциях против властей Белоруссии, если их не введет ЕС - премьер

Если не удастся договориться о санкциях для представителей властей Белоруссии в масштабе всего Евросоюза (ЕС), придется договариваться о санкциях с соседними странами, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
"Я считаю, что нужно сейчас (что наша дипломатия и старается сделать) собрать союзников, чтобы эти санкции стали санкциями ЕС, предназначенными для лиц - от самого высокопоставленного должностного лица до тех людей, которые фальсифицировали результаты выборов (...) до людей, которые давали приказы применять насилие, проливать кровь на улицах Минска", - сказал Сквернялис журналистам в сейме во вторник.
"Если не удастся договориться глобально, тогда, думаю, что нужно (...) собирать союзников ближайших, наши соседние государства", - добавил он.
По словам премьера, страны, в том числе и Польша, могли бы принять согласованный список должностных лиц, в отношении которых применять санкции. Он подчеркнул, что сейчас главное - обеспечить, чтобы было прекращено насилие против мирных участников протестов и были проведены новые, законные выборы.
В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.
В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
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