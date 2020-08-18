TikTok отвергает обвинения США в передаче данных пользователей Пекину

Компания TikTok отвергла обвинения со стороны администрации США в передачи данных пользователей одноименной соцсети властям Китая, говорится в опубликованном во вторник заявлении компании.

"TikTok никогда не передавал никаких данных пользователей китайскому правительству, и не сделал бы этого, если бы его попросили", - отмечается в нем.

"Любые утверждения об обратном безосновательна и заведомо ложны", - подчеркивается в заявлении.

В компании также заявили о том, что предположение о связи TikTok и правительства Китая - это слухи и дезинформация.

Ранее эта китайская соцсеть, принадлежащая ByteDance, заявляла, что собирает меньше персональных данных, чем американские Facebook Inc. или Google, входящий в Alphabet Inc.