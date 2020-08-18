На Филиппинах за сутки выявили более 4,8 тыс. заражений COVID-19, в Южной Корее ждут вторую волну

Минздрав Филиппин сообщил о 4,8 тыс. новых случаев заражений коронавирусом за сутки, пишет во вторник газета The Guardian.
Таким образом, седьмой день подряд в этой стране выявляют более 3 тыс. случаев заражения за сутки, и всего за время пандемии число случаев заражения достигло почти 170 тыс. Скончались 2,6 тыс. человек.
При этом, несмотря на то, что в этой стране темпы распространения инфекции - высокие, президент Филиппин Родриго Дутерте в понедельник объявил о смягчении "локдауна" - положения, при котором жизнь в городе фактически останавливается, - в Маниле, столице Филиппин. Также бизнес начинает работу в ближайших к ней провинциях.
Тем временем в китайском Ухане, откуда вирус распространился по миру, на выходных прошла массовая вечеринка в гигантском по размеру бассейне в городском парке водных развлечений. Тысячи людей, в плавках и купальниках, и без масок или других средств индивидуальной защиты, зашли в бассейн и слушали музыкальных исполнителей, выступавших перед ними. Многие СМИ опубликовали фотоснимки мероприятий, на них видно, как танцуют и веселятся люди в бассейне. Еще в январе Ухань стал "городом-приведением", жителям запрещено было покидать дома, а в апреле этот запрет сняли. С середины мая в Ухане и в провинции Хубэй перестали регистрировать случаи передачи коронавируса среди местных.
В Австралии во вторник заявили о самом низком количестве выявленных случаев заражений COVID-19 за последний месяц. Больше всего случаев выявляют в штате Виктория, там зарегистрировали 226 новых случаев за сутки.
В Южной Корее власти и жители страны готовятся ко второй волне COVID-19, за сутки вновь выявили более 200 случаев заражений, и, вероятно, в Сеуле ужесточат меры безопасности, пишут южнокорейские государственные СМИ.
В Минздраве страны заявили, что эта неделя может стать решающей в процессе борьбы с коронавирусом, отметив, что если не остановить вторую волну, то жизнь в Сеуле может вновь замереть. Южная Корея ранее не вводила слишком жестких мер безопасности, но теперь власти не исключают, что могут усилить правила дистанцирования.
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