Oracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTok

Американская Oracle Corp. , один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, вошла в число компаний, проявивших интерес к покупке китайского приложения TikTok.

Технологическая компания провела предварительные переговоры с ByteDance Ltd., владельцем TikTok, и всерьез рассматривает возможность приобретения бизнеса компании в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Oracle обсуждает вопрос с группой американских инвесторов, которые уже владеют долей в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital.

Главным претендентом на покупку TikTok на текущий момент является компания Microsoft Corp. , которая в начале августа сообщила, что провела переговоры относительно возможности приобретения подразделений в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщалось, цена сделки, которая обсуждалась на переговорах, колеблется от $10 млрд до $30 млрд.

Microsoft также изучает вопрос о приобретении глобальных операций TikTok за пределами названных стран, отмечают осведомленные источники. Компания особенно заинтересована в покупке бизнесов TikTok в Европе и Индии.

В свою очередь, ByteDance выступает против продажи активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, пишет FT со ссылкой на источник, близкий к компании.

Интерес Oracle к покупке TikTok означает, что у ByteDance появляется надежная альтернатива предложению Microsoft.

Ранее переговоры на ранней стадии с TikTok провела Twitter Inc. , однако источники FT отмечают наличие серьезных сомнений в возможности компании профинансировать сделку.

Между тем президент США Дональд Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действие TikTok на территории Штатов.

Указ предписывает ByteDance и ее дочерним компаниям отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Мusical.ly в США.

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с ByteDance Ltd.

Трамп также заявил, что работа TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.