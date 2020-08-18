Oracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTok

Американская Oracle Corp. , один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, вошла в число компаний, проявивших интерес к покупке китайского приложения TikTok.
Технологическая компания провела предварительные переговоры с ByteDance Ltd., владельцем TikTok, и всерьез рассматривает возможность приобретения бизнеса компании в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Oracle обсуждает вопрос с группой американских инвесторов, которые уже владеют долей в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital.
Главным претендентом на покупку TikTok на текущий момент является компания Microsoft Corp. , которая в начале августа сообщила, что провела переговоры относительно возможности приобретения подразделений в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Как сообщалось, цена сделки, которая обсуждалась на переговорах, колеблется от $10 млрд до $30 млрд.
Microsoft также изучает вопрос о приобретении глобальных операций TikTok за пределами названных стран, отмечают осведомленные источники. Компания особенно заинтересована в покупке бизнесов TikTok в Европе и Индии.
В свою очередь, ByteDance выступает против продажи активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, пишет FT со ссылкой на источник, близкий к компании.
Интерес Oracle к покупке TikTok означает, что у ByteDance появляется надежная альтернатива предложению Microsoft.
Ранее переговоры на ранней стадии с TikTok провела Twitter Inc. , однако источники FT отмечают наличие серьезных сомнений в возможности компании профинансировать сделку.
Между тем президент США Дональд Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действие TikTok на территории Штатов.
Указ предписывает ByteDance и ее дочерним компаниям отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Мusical.ly в США.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с ByteDance Ltd.
Трамп также заявил, что работа TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.
В Узбекистане после карантина из-за COVID-19 ждут президента Азербайджана
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Узбекистана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Минтруда направит около 39,5 млн манатов на организацию мероприятий по самозанятости населения
Открытие Швейцарии не привело к росту продаж туров в эту страну
Число инфицированных СOVID-19 в мире приблизилось к 22 млн, число жертв превысило 770 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Супруг Тихановской этапирован из Минска - правозащитники
У России не будет оснований для вторжения в Белоруссию в случае невмешательства Запада в дела этой страны - координатор правительства ФРГ
Турция и Катар создадут объекты в Ливии для подготовки вооруженных сил
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика предлагает пограничникам кредиты наличными без комиссий, поручителей и c низким процентом
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии