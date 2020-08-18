Подводный переход газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, построен по дну Немана

Завершена прокладка подводного перехода газопровода под Неманом в Алитусском районе Литвы протяженностью 750 метров в рамках строительства первой нитки магистрального газопровода между Литвой и Польшей GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), говорится в сообщении литовского оператора системы транспортировки природного газа Amber Grid (входит в госхолдинг Epso-G).

Как отметил глава компании Нямунас Бикнюс, в ближайшее время начнется прокладка второй нитки газопровода по дну крупнейшей реки страны.

"Одной нитки газопровода по дну Немана достаточно, чтобы газ стал поступать по трубопроводу, а прокладываемая параллельно вторая позволит обеспечить непрерывную работу газопровода при проведении необходимых работ по надзору в будущем", - приводятся в сообщении слова Бикнюса.

Завершить прокладку второй нитки газопровода по дну Немана планируется в начале сентября.

Работы по обе стороны Немана с использованием щадящей для окружающей среды технологии горизонтально-направленного бурения ведутся с середины июля. В начале лета проложена труба по дну реки Нерис. Горизонтальное бурение выполняет германский подрядчик LMR Drilling.

По данным Amber Grid, GIPL начнет действовать в конце 2021 года, соединив рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Евросоюзом.

Строительство GIPL (протяженность в Литве - 165 км) началось в текущем году. По газопроводу в направлении стран Балтии можно будет транспортировать ежегодно до 27 ТВт.ч газа в эквиваленте, в направлении Польши - до 21 ТВт.ч.

Это один из проектов в сфере газовой инфраструктуры, направленных на усиление интеграции стран Балтии в единый рынок ЕС. Его реализуют литовская Amber Grid и польская газопередающая компания Gaz-System. Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро. Более 60% стоимости газопровода финансирует Еврокомиссия. Подрядчиками выступают Alvora и Siauliu dujotiekio statyba.