Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0219 RUR   0.0231 GBR   2.2333 TRY   0.2302

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.08.2020 16:46

Подводный переход газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, построен по дну Немана

Завершена прокладка подводного перехода газопровода под Неманом в Алитусском районе Литвы протяженностью 750 метров в рамках строительства первой нитки магистрального газопровода между Литвой и Польшей GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), говорится в сообщении литовского оператора системы транспортировки природного газа Amber Grid (входит в госхолдинг Epso-G).

Как отметил глава компании Нямунас Бикнюс, в ближайшее время начнется прокладка второй нитки газопровода по дну крупнейшей реки страны.

"Одной нитки газопровода по дну Немана достаточно, чтобы газ стал поступать по трубопроводу, а прокладываемая параллельно вторая позволит обеспечить непрерывную работу газопровода при проведении необходимых работ по надзору в будущем", - приводятся в сообщении слова Бикнюса.

Завершить прокладку второй нитки газопровода по дну Немана планируется в начале сентября.

Работы по обе стороны Немана с использованием щадящей для окружающей среды технологии горизонтально-направленного бурения ведутся с середины июля. В начале лета проложена труба по дну реки Нерис. Горизонтальное бурение выполняет германский подрядчик LMR Drilling.

По данным Amber Grid, GIPL начнет действовать в конце 2021 года, соединив рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Евросоюзом.

Строительство GIPL (протяженность в Литве - 165 км) началось в текущем году. По газопроводу в направлении стран Балтии можно будет транспортировать ежегодно до 27 ТВт.ч газа в эквиваленте, в направлении Польши - до 21 ТВт.ч.

Это один из проектов в сфере газовой инфраструктуры, направленных на усиление интеграции стран Балтии в единый рынок ЕС. Его реализуют литовская Amber Grid и польская газопередающая компания Gaz-System. Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро. Более 60% стоимости газопровода финансирует Еврокомиссия. Подрядчиками выступают Alvora и Siauliu dujotiekio statyba.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПОЛЬША, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]