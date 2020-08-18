МВД Белоруссии сообщило о погибшем от наезда машины участнике акций протеста

Один из участников акций протеста в Минске погиб ночью 16 августа в результате наезда автомобиля на проезжей части Партизанского проспекта, сообщили в МВД Белоруссии во вторник.
"16 августа около 3.20 ночи на Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части", - сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
"Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни. Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель VW и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault", - сообщила Чемоданова.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.
В Узбекистане после карантина из-за COVID-19 ждут президента Азербайджана
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Узбекистана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Oracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTok
Baki Telefon Rabitesi направит более 0,76 млн манатов на покупку LTE-модемов
Подводный переход газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, построен по дну Немана
Минтруда направит около 39,5 млн манатов на организацию мероприятий по самозанятости населения
Открытие Швейцарии не привело к росту продаж туров в эту страну
Число инфицированных СOVID-19 в мире приблизилось к 22 млн, число жертв превысило 770 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика предлагает пограничникам кредиты наличными без комиссий, поручителей и c низким процентом
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии