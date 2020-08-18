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Дальнее зарубежье 18.08.2020 17:17

ХАМАС грозит эскалацией беспорядков на границе с Израилем

Палестинцы из группировки ХАМАС на встрече с египетскими посредниками изаявили, что Израиль не выполняет соглашение о перемирии и пригрозили эскалацией беспорядков на границе, пишут израильские СМИ со ссылкой на эксклюзив ливанской газета "Аль-Акбар".

"Терпение палестинцев закончилось", - заявили в ХАМАС накануне на встрече с посредниками из Египта.

Источники заявили газете, что ХАМАС не довольны тем, что предыдущее соглашение о перемирии, заключенное в 2018 году, включало серию обещаний со стороны Израиля, которые так и не были выполнены. В частности, они требуют расширения рыболовной зоны на 20 морских миль, установку новой линии электропередач и ряд других решений, связанных с инфраструктурой сектора Газа.

Также палестинцы требовали увеличения пропускной возможности коммерческого КПП Керем Шалом до 1,2 тыс. грузовиков ежедневно, а также разрешения ввоза материалов двойного назначения. Еще, по данным источников, палестинцы заявили, что то соглашение включало пункт о выдаче большему количеству палестинцев Газы разрешений на работу на территории Израиля.

Палестинцы из ХАМАС также подчеркнули, что если их требования не выполнят, то они готовы к крупной военной кампании против Израиля.

Посредники из Египта посетили сектора Газа накануне, они вели переговоры вокруг ситуации на границе Израиля и сектора Газа. Напряженность там обострилась недавно, и медиаторы пытаются предотвратить возникновение приграничного конфликта между Израилем и ХАМАС. Обычно, перед тем, как покинуть страну, медиаторы объявляют детали соглашения, но в этот раз египтяне просто покинули сектора Газа после суток переговоров и уехали на встречу в Израиль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]