Минэнерго может скорректировать прогноз снижения энергопотребления в РФ в 2020г до 2,5-2,6%

Потребление электроэнергии в РФ в 2020 году может сократиться по сравнению с прошлым годом на 2,5-2,6%, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Изначально давали прогноз (снижения энергопотребления - ИФ) минус 2,4% по году. Максимум мы его ухудшим (. . .) до 2,5-2,6% с минусом по сравнению прошлым годом", - сказал Грабчак.

Он отметил, что ситуация с энергопотреблением стабилизируется в большинстве федеральных округов. "У нас единственный это Урал, кто пока на том же уровне. Все остальные идут в "плюс". Юг идёт в плюс", - добавил замминистра.