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ТЭК 18.08.2020 19:37

Минэнерго может скорректировать прогноз снижения энергопотребления в РФ в 2020г до 2,5-2,6%

Потребление электроэнергии в РФ в 2020 году может сократиться по сравнению с прошлым годом на 2,5-2,6%, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Изначально давали прогноз (снижения энергопотребления - ИФ) минус 2,4% по году. Максимум мы его ухудшим (. . .) до 2,5-2,6% с минусом по сравнению прошлым годом", - сказал Грабчак.

Он отметил, что ситуация с энергопотреблением стабилизируется в большинстве федеральных округов. "У нас единственный это Урал, кто пока на том же уровне. Все остальные идут в "плюс". Юг идёт в плюс", - добавил замминистра.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, МИНЭНЕРГО, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]