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ТЭК 18.08.2020 15:55

Азербайджан в январе-июле сократил экспорт нефти на 7,6% -Минэнерго

Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 16,9 млн тонн, что на 7,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-июле составила 20,5 млн тонн, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 1 млн тонн (на 6,4%-ИФ). При этом, компанией SOCAR добыто 4,3 млн тонн нефти с конденсатом, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 14 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз – 2,2 млн тонн конденсата",- сообщили в министерстве.

По данным ведомства, за январь-июнь 2020 года в Азербайджане переработано 3,5 млн тонн нефти, что на 144 тыс. тонн ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

«Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана за январь-июль 2020 года составил 16,9 млн тонн (спад на 7,6%). При этом, 16,2 млн тонн пришлось на долю нефти с блока АЧГ и конденсат с месторождения Шах-Дениз, 0,7 млн тонн - на долю SOCAR», - сообщили в Минэнерго.

По информации ведомства, с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 августа 2020 года было добыто суммарно 543,3 млн тонн нефти с конденсатом, экспортировано – 542,7 млн тонн.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%)

Добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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