Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0219 RUR   0.0231 GBR   2.2333 TRY   0.2302

Цена на нефть

17.08   $/bbl WTI 42.89 0.88 Brent 45.37 0.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.08.2020 17:45

У России не будет оснований для вторжения в Белоруссию в случае невмешательства Запада в дела этой страны - координатор правительства ФРГ

Координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе не ожидает вторжения Москвы в Белоруссию, если Запад не будет вмешиваться в акции протеста в этой стране.

"Если российскому руководству станет ясно, что Запад не оказывает никакого влияния на протесты против правительства Лукашенко, то у Путина не будет оснований для вторжения. Речь идет о внутрибелорусском движении, а не о проевропейском или антироссийском", - заявил Визе в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник.

По его словам, отношения между Россией и Белоруссией "уже давно не столь теплые, как прежде".

"Охладились и отношения между российским президентом Путиным и главой белорусского государства Лукашенко", - сказал политик, слова которого приводит радиостанция "Дойче велле".

По словам Визе, сейчас важно дать ясно понять президенту Лукашенко, что мирные демонстрации допустимы.

Нужно организовать круглый стол с оппозицией, а также с ОБСЕ, членами которой являются и Белоруссия, и Россия, отметил координатор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]