У России не будет оснований для вторжения в Белоруссию в случае невмешательства Запада в дела этой страны - координатор правительства ФРГ

Координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе не ожидает вторжения Москвы в Белоруссию, если Запад не будет вмешиваться в акции протеста в этой стране.

"Если российскому руководству станет ясно, что Запад не оказывает никакого влияния на протесты против правительства Лукашенко, то у Путина не будет оснований для вторжения. Речь идет о внутрибелорусском движении, а не о проевропейском или антироссийском", - заявил Визе в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник.

По его словам, отношения между Россией и Белоруссией "уже давно не столь теплые, как прежде".

"Охладились и отношения между российским президентом Путиным и главой белорусского государства Лукашенко", - сказал политик, слова которого приводит радиостанция "Дойче велле".

По словам Визе, сейчас важно дать ясно понять президенту Лукашенко, что мирные демонстрации допустимы.

Нужно организовать круглый стол с оппозицией, а также с ОБСЕ, членами которой являются и Белоруссия, и Россия, отметил координатор.