У России не будет оснований для вторжения в Белоруссию в случае невмешательства Запада в дела этой страны - координатор правительства ФРГ

Координатор правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе не ожидает вторжения Москвы в Белоруссию, если Запад не будет вмешиваться в акции протеста в этой стране.
"Если российскому руководству станет ясно, что Запад не оказывает никакого влияния на протесты против правительства Лукашенко, то у Путина не будет оснований для вторжения. Речь идет о внутрибелорусском движении, а не о проевропейском или антироссийском", - заявил Визе в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник.
По его словам, отношения между Россией и Белоруссией "уже давно не столь теплые, как прежде".
"Охладились и отношения между российским президентом Путиным и главой белорусского государства Лукашенко", - сказал политик, слова которого приводит радиостанция "Дойче велле".
По словам Визе, сейчас важно дать ясно понять президенту Лукашенко, что мирные демонстрации допустимы.
Нужно организовать круглый стол с оппозицией, а также с ОБСЕ, членами которой являются и Белоруссия, и Россия, отметил координатор.
В Узбекистане после карантина из-за COVID-19 ждут президента Азербайджана
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Узбекистана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Oracle заинтересовалась покупкой американского бизнеса TikTok
Baki Telefon Rabitesi направит более 0,76 млн манатов на покупку LTE-модемов
Подводный переход газопровода GIPL, который соединит Литву и Польшу, построен по дну Немана
Минтруда направит около 39,5 млн манатов на организацию мероприятий по самозанятости населения
Открытие Швейцарии не привело к росту продаж туров в эту страну
Число инфицированных СOVID-19 в мире приблизилось к 22 млн, число жертв превысило 770 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика предлагает пограничникам кредиты наличными без комиссий, поручителей и c низким процентом
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии