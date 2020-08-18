ЕС готовит меры против Белоруссии в рамках уже действующих санкций

Подготовка санкций ЕС по Белоруссии в связи с насилием властей в отношении мирных граждан и фальсификацией результатов выборов ведется в рамках санкционного режима, действующего до 28 февраля 2021 года, заявила пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

"Мы будем действовать в рамках существующих санкций. Дополнительный список будет подготовлен Европейской внешнеполитической службой и станет предметом дискуссий для возможного утверждения государствами-членами в Совете ЕС по иностранным делам. Эти санкции будут из числа уже существующих", - сказала Массралли во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, работа ЕС над санкциями началась, о дате ее завершения говорить рано.

Пресс-секретарь напомнила, что речь идет об эмбарго на поставки оружия и оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также об индивидуальных санкциях, предусматривающих замораживание банковских активов и запрет на поездки в Евросоюз лицам, которых в ЕС считают причастными к исчезновению двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах. Эти меры были продлены на год в феврале 2020 года.

В стадии подготовки находится объявленное на совещании министров иностранных дел предложение о посреднической помощи ЕС Белоруссии в установлении диалога для разрешения возникшего кризиса в стране. По словам Массрали, главы МИД согласились с важностью того, чтобы вовлечь в диалог власти Белоруссии, кандидатов на выборах от оппозиции и представителей широких слоев общества. Евросоюз хотел бы предложить им инструмент, который позволит стабилизировать обстановку и содействовать диалогу.

В ответ на вопрос о направлении в Белоруссию специальной миссии ЕС, о чем намеревались договориться министры иностранных дел Евросоюза 14 августа, Массрали сказала: "В настоящее время мы не можем объявлять какую бы то ни было миссию при нынешнем положении дел".

Ограничительные меры в отношении Белоруссии были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением четырех человек. В 2011 году были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению избирательных стандартов и международного права в области прав человека, а также подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. Эмбарго на поставки оружия было введено в том же году.

15 февраля 2016 года Совет ЕС отменил ограничительные меры в отношении 170 человек и четырех организаций, сохраняя при этом эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении лиц, упомянутых в связи с исчезновением людей. Боррель накануне подтвердил, что Евросоюз работает над новыми санкционными списками в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии.