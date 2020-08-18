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Дальнее зарубежье 18.08.2020 19:04

Ответственность за обстрел Кабула взяла на себя ИГИЛ

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за ракетный обстрел во вторник утром столицы Афганистана Кабула, сообщили афганские СМИ.

Согласно уточненным данным, по различным районам Кабула, где проходят торжественные мероприятия в честь 101-й годовщины провозглашения независимости, было выпущено, по меньшей мере, 14 ракет. Часть из них разорвались близ президентского дворца, отмечают местные СМИ.

Ранения в результате обстрела получили 17 человек, которые были доставлены в госпитали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АФГАНИСТАН, ОБСТРЕЛ, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]