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Дальнее зарубежье 18.08.2020 20:01

Коронавирус в Азии в основном распространяют люди младше 50 лет, не ощущающие симптомы - ВОЗ

Коронавирус в странах Азиатско-тихоокеанского региона в основном распространяют люди младше 50 лет, и зачастую даже не знают об этом, заявил во вторник региональный директор ВОЗ Такеси Касай.

"Эпидемия меняется. Угроза возросла из-за распространения людьми в возрасте 20, 30, 40 лет. Многие даже не знают, что заражены, поскольку у них легкие симптомы или вообще их нет", - цитируют его западные СМИ. По его словам, эти люди потом заражают людей старшего возраста, которые сложнее переносят COVID-19.

"Нам нужно удвоить усилия, чтобы предотвратить распространение вируса в уязвимых сообществах людей", - сказал представитель ВОЗ.

Он также отметил, что отмеченная тенденция является сигналом к тому, что мир входит в новую стадию распространения пандемии в Азиатско-тихоокеанском регионе. Касай предупредил, что вызов пандемии перед миром так и будет оставаться до тех пор, пока у людей нет к нему иммунитета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОЗ, АЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]