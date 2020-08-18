Коронавирус в Азии в основном распространяют люди младше 50 лет, не ощущающие симптомы - ВОЗ

Коронавирус в странах Азиатско-тихоокеанского региона в основном распространяют люди младше 50 лет, и зачастую даже не знают об этом, заявил во вторник региональный директор ВОЗ Такеси Касай.
"Эпидемия меняется. Угроза возросла из-за распространения людьми в возрасте 20, 30, 40 лет. Многие даже не знают, что заражены, поскольку у них легкие симптомы или вообще их нет", - цитируют его западные СМИ. По его словам, эти люди потом заражают людей старшего возраста, которые сложнее переносят COVID-19.
"Нам нужно удвоить усилия, чтобы предотвратить распространение вируса в уязвимых сообществах людей", - сказал представитель ВОЗ.
Он также отметил, что отмеченная тенденция является сигналом к тому, что мир входит в новую стадию распространения пандемии в Азиатско-тихоокеанском регионе. Касай предупредил, что вызов пандемии перед миром так и будет оставаться до тех пор, пока у людей нет к нему иммунитета.
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