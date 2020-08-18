Власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения

Минздрав Киргизии пересмотрел статистику летальных исходов от коронавируса COVID-19, в результате число смертей сократилось до 1 тыс. 53, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге во вторник.

"Министерство здравоохранения Киргизии пересмотрело статистику по летальным случаям среди пациентов с коронавирусом нового типа. По состоянию на 18 августа, в республике зарегистрированы 1 тыс. 53 случаев смерти от коронавируса нового типа", - сказал Каратаев.

По его словам, ранее статистика по летальным случаям велась исходя из наличия положительного результата ПЦР-исследования и признаков пневмонии, что привело к искажению числа умерших.

"В связи с этим была создана спецкомиссия по изучению причин смертей среди пациентов с COVID-19. Комиссия, изучив опыт других стран, используя оперативный анализ смертности за 7 месяцев 2019-2020 годов, а также основываясь на международных методических рекомендациях по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, пришла к выводу, что в 437 случаях (29%) COVID-19 не являлся основной причиной смерти. Среди 437 случаев в 358 случаях (82%) причиной смерти явилась коронарная болезнь сердца, в 24 случаях (5,6%) - острый инфаркт миокарда, в 13 случаях (3,1%) - острые нарушения мозгового кровообращения, в 10 случаях (2,5%) - острая почечная недостаточность, в 32 случаях (6,8%) - другие причины (суициды, онкозаболевания)", - отметил Каратаев.

По данным Минздрава, информация по восьми летальным случаям была зафиксирована дважды.

Ранее во вторник республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что на 18 августа в Киргизии зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения COVID-19, более 34 тыс. человек излечились от инфекции, 1 тыс. 498 человек скончались.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.