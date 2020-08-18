Власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения

Минздрав Киргизии пересмотрел статистику летальных исходов от коронавируса COVID-19, в результате число смертей сократилось до 1 тыс. 53, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге во вторник.
"Министерство здравоохранения Киргизии пересмотрело статистику по летальным случаям среди пациентов с коронавирусом нового типа. По состоянию на 18 августа, в республике зарегистрированы 1 тыс. 53 случаев смерти от коронавируса нового типа", - сказал Каратаев.
По его словам, ранее статистика по летальным случаям велась исходя из наличия положительного результата ПЦР-исследования и признаков пневмонии, что привело к искажению числа умерших.
"В связи с этим была создана спецкомиссия по изучению причин смертей среди пациентов с COVID-19. Комиссия, изучив опыт других стран, используя оперативный анализ смертности за 7 месяцев 2019-2020 годов, а также основываясь на международных методических рекомендациях по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, пришла к выводу, что в 437 случаях (29%) COVID-19 не являлся основной причиной смерти. Среди 437 случаев в 358 случаях (82%) причиной смерти явилась коронарная болезнь сердца, в 24 случаях (5,6%) - острый инфаркт миокарда, в 13 случаях (3,1%) - острые нарушения мозгового кровообращения, в 10 случаях (2,5%) - острая почечная недостаточность, в 32 случаях (6,8%) - другие причины (суициды, онкозаболевания)", - отметил Каратаев.
По данным Минздрава, информация по восьми летальным случаям была зафиксирована дважды.
Ранее во вторник республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал, что на 18 августа в Киргизии зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения COVID-19, более 34 тыс. человек излечились от инфекции, 1 тыс. 498 человек скончались.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
В Узбекистане после карантина из-за COVID-19 ждут президента Азербайджана
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Узбекистана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Nostrum в I полугодии снизила выручку в 1,9 раза на фоне заметного сокращения добычи
Нефть увеличила потери на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином, Brent - $45,09 за баррель
В Азербайджане вдвое увеличивается лимит безконтактных операций с платежными картами
В Азербайджане за сутки выявлен 131 новый случай COVID-19, один человек скончался
Минтруда направит около 39,5 млн манатов на организацию мероприятий по самозанятости населения
Открытие Швейцарии не привело к росту продаж туров в эту страну
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика предлагает пограничникам кредиты наличными без комиссий, поручителей и c низким процентом
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии