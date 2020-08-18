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Дальнее зарубежье 18.08.2020 16:59

Мятежники призывают президента Мали побыстрее покинуть страну

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен во вторник покинуть страну, если не хочет силового решения проблемы, сообщает малийский новостной портал Bamada со ссылкой на поднявших мятеж военных.

Так, мятежники дали президенту до 14:00 по местному времени (18:00) на то, чтобы уехать за рубеж. Если глава государства этого не сделают, поднявшие мятеж военнослужащие грозят взять штурмом его резиденцию.

Вместе с тем, пока что неясно, сколько военных вовлечены в попытку мятежа.

Ранее поступали сообщения, согласно которым группа военных, вероятно, пытается поднять мятеж в Мали.

По данным некоторых африканских СМИ, военнослужащие удерживают в заложников министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.

В свою очередь, ряд европейских СМИ сообщил о звуках стрельбы, раздававшихся в районе военной базы в 15 км от столицы Мали - Бамако.

Власти Мали пока никак не комментируют все эту информацию. Более того, в африканских СМИ появились сообщения, что президент страны Ибрагим Бубакар Кейта укрылся на территории миссии ООН в Бамако.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера - Бубу Сиссе.

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Тэги: МАЛИ, ВОЕННЫЕ, УЛЬТИМАТУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]