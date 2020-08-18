32 новых случая COVID-19 зафиксировано в Таджикистане

В Таджикистане за минувшие сутки зарегистрировано 32 новых подтвержденных факта заражения COVID-19.

"Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 32 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 131", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За день до этого сообщалось о 34 выявленных заражениях за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 38 человек, с начала пандемии выздоровели 6 935 больных.

За прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход от последствий болезни, с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 65 человек.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.