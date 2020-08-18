Baki Telefon Rabitesi направит более 0,76 млн манатов на покупку LTE-модемов

ООО «Baki Telefon Rabitesi» (Бакинская телефонная связь) направит более 760 тыс. манатов на закупку 3 тыс. единиц LTE-модемов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, контракт на поставку данного оборудования подписан с ООО «Mike Catering». Данная компания стала победителем соответсвубщего тендера, проведенного «Baki Telefon Rabitesi». Стоимость подписанного контракта составляет 760,2 тыс. манатов.

ООО «Baki Telefon Rabitesi» предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.

Н.Аббасова