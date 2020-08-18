Baki Telefon Rabitesi направит более 0,76 млн манатов на покупку LTE-модемов

ООО «Baki Telefon Rabitesi» (Бакинская телефонная связь) направит более 760 тыс. манатов на закупку 3 тыс. единиц LTE-модемов.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, контракт на поставку данного оборудования подписан с ООО «Mike Catering». Данная компания стала победителем соответсвубщего тендера, проведенного «Baki Telefon Rabitesi». Стоимость подписанного контракта составляет 760,2 тыс. манатов.
ООО «Baki Telefon Rabitesi» предоставляет услуги бесперебойной телефонной связи, радиосвязи, широкополосного интернета и другие виды современных телекоммуникационных услуг на территории Баку государственным органам и органам управления, предприятиям и организациям, иностранным юридическим лицам и их представительствам и населению.
Н.Аббасова
В Узбекистане после карантина из-за COVID-19 ждут президента Азербайджана
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Узбекистана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Минтруда направит около 39,5 млн манатов на организацию мероприятий по самозанятости населения
Открытие Швейцарии не привело к росту продаж туров в эту страну
Число инфицированных СOVID-19 в мире приблизилось к 22 млн, число жертв превысило 770 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
ЕС готовит меры против Белоруссии в рамках уже действующих санкций
Супруг Тихановской этапирован из Минска - правозащитники
У России не будет оснований для вторжения в Белоруссию в случае невмешательства Запада в дела этой страны - координатор правительства ФРГ
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк Республика предлагает пограничникам кредиты наличными без комиссий, поручителей и c низким процентом
Состоялась встреча с представителями ИКТ компаний в онлайн формате
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии