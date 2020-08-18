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СНГ 18.08.2020 17:47

Супруг Тихановской этапирован из Минска - правозащитники

Находящегося под стражей Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, этапировали из Минска в Жодино - город в Минской области, сообщил правозащитный центр "Весна".

"Нам стало известно, что по причине запланированных акций поддержки политзаключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали в Жодино (из Минска - ИФ)", - говорится в сообщении правозащитников.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

По версии Следственного комитета Белоруссии, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще ряду лиц обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

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Тэги: БЕЛОРУССКАЯ, ТИХАНОВСКИЙ, ЭТАПИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]