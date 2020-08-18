Супруг Тихановской этапирован из Минска - правозащитники

Находящегося под стражей Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, этапировали из Минска в Жодино - город в Минской области, сообщил правозащитный центр "Весна".

"Нам стало известно, что по причине запланированных акций поддержки политзаключенного Сергея Тихановского, его самого этапировали в Жодино (из Минска - ИФ)", - говорится в сообщении правозащитников.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг и глава ее инициативной группы, видеоблогер Сергей Тихановский, а также несколько его сторонников.

По версии Следственного комитета Белоруссии, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще ряду лиц обвинение по ч.1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу, политическими заключенными.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.