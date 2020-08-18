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СНГ 18.08.2020 18:51

Генсек НАТО обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Польши

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Состоялась важная дискуссия с польским президентом Анджеем Дудой по Белоруссии. Минск должен продемонстрировать уважение основных прав", - написал Столтенберг в твиттере.

"Мы остаемся бдительными и готовы поддерживать всех наших союзников", - отметил он.

Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил в эфире Польского радио, что в Варшаве рассчитывают на международную поддержку стремлений белорусского общества к демократии.

"Не Польше решать, какой быть Белоруссии, мы лишь хотим поддержать то, что решат белорусы", - сказал он.

"Речь идет о прекращении насилия и о начале политического процесса, а не конфронтации. Возможность ввести санкции существует всегда, если усилия международного сообщества потерпят неудачу, но перво-наперво необходимо остановить спираль насилия", - добавил Щерский.

Он напомнил, что с самого начала событий в Белоруссии Польша сотрудничала с Литвой. "Благодаря дипломатической активности эта коалиция должна быть расширена путем участия других стран Европы и США", - отметил он.

"Мы рассчитываем на международную поддержку", - заключил Щерский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]