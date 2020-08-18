В Азербайджане за сутки выявлен 131 новый случай COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 131 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34,474 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 509 человек. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 32,201 тыс. человек (+159 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1,764 тыс. человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,361 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 843,269 тыс. теста на COVID-19.

А. Мамедов