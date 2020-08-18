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Финансы 18.08.2020 19:25

Доля Китая в глобальном экспорте снижается на фоне диверсификации компаниями цепочек поставок

Доля Китая в глобальном экспорте снизилась на фоне торгового спора с США, и свежие проблемы, связанные, в частности, с пандемией коронавирусной инфекции и новыми требованиями в сфере корпоративного управления, вынуждают международные компании сокращать свою зависимость от поставок из КНР, пишет газета Financial Times.

Согласно исследованию, проведенному юридической компанией Baker McKenzie и консалтинговой компанией Silk Road Associates, на долю 1200 китайских товаров в прошлом году пришлось 22% мирового экспорта, что на 3 процентных пункта (п.п.) меньше, чем годом ранее. Доля китайского экспорта в сегменте потребительских товаров в 2019 году снизилась на 4 п.п., до 42%.

Власти США вводят все новые и новые ограничения для китайских компаний, стремясь сократить зависимость экономики от цепочек поставок, включающих производителей из КНР, а также помешать реализации амбиций Пекина по превращению Китая в ведущую технологическую державу.

В понедельник министерство торговли США ужесточило ограничения для китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co., фактически лишив ее доступа ко всему оборудованию, произведенному с использованием американских технологий.

В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие компании приняли решение диверсифицировать географически свои цепочки поставок, чтобы обезопасить бизнес от возможных перебоев, а также начали более жестко их контролировать, отмечает глава подразделения международных коммерческих и торговых практик Baker McKenzie в Азиатско-Тихоокеанском регионе Анне Петтерд.

"При том, что в первую очередь быстрые изменения пришлось проводить потребительскому сектору, сейчас мы видим, что беспрецедентно широкий круг отраслей делает то же самое", - заявила Петтерд.

Производители технологического оборудования, операции которых в значительной мере сфокусированы в Китае, за последние три года перенесли производство некоторых видов товаров из КНР. Их клиенты в США высказывали сомнения в безопасности выпускаемой в Китае продукции, в то время как отдельные компоненты вошли в список товаров, для которых Штаты ввели дополнительные ввозные пошлины из-за торгового спора двух стран.

Например, Quanta Computer, крупнейший в мире производитель ноутбуков по контракту, а также поставщик оборудования для облачных систем таких компаний, как Google, Amazon и Facebook, перенес производство серверов из Китая на Тайвань и в США.

Согласно данным Silk Road Associates, доля КНР в глобальном экспорте ноутбуков и планшетов сократилась на 4 п.п., до 45% в прошлом году, мобильных устройств - на 3 п.п., до 54%.

Лю Янг, председатель совета директоров тайваньской Foxconn, которая является крупнейшим поставщиком Apple Inc., заявил на прошлой неделе, что глобальные технологические цепочки могут разделиться на два лагеря. "Один лагерь будет для Китая и связанных с ним государств, а второй - для США и их друзей", - сказал Лю Янг.

Foxconn строит новые предприятия во Вьетнаме и в Индии, планируя, при этом, увеличить долю мощностей за пределами КНР не слишком существенно - до 30% с текущих 20%.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, ЭКСПОРТ, ДОЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]