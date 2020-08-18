В Азербайджане вдвое увеличивается лимит безконтактных операций с платежными картами

Центральный банк Азербайджана принял решение об увеличении лимита по безконтактным операциям с платежными картами в 2 раза – с 50 манатов до 100 манатов, говорится в сообщении ЦБА.
"Пандемия привела к тому, что цифровизация, бесконтактные платежи, электронная коммерция, услуги электронного банкинга стали еще более актуальными в Азербайджане. Население предпочитает бесконтактные платежи. В целях увеличения возможностей бесконтактных платежей населения в период пандемии во многих странах мира были повышены лимиты безналичных операций с бесконтактными картами без ввода ПИН-кода. Пользуясь аналогичной практикой, ЦБА повысил лимит бесконтактных платежей по картам без ввода ПИН-кода с нынешнего уровня в 50 манатов до 100 манатов", - отмечается в сообщении.
В ЦБА отмечают, что в результате работы, проделанной в последние годы по созданию экосистемы цифровых платежей в стране, значительный прогресс был достигнут в инфраструктуре бесконтактных платежей. Так, 26% находящихся в обращении платежных карт (2,3 млн штук - ИФ) и 53% POS-терминалов (29,5 тыс. - ИФ) Поддерживают бесконтактные платежи. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года эти показатели составили 7% (409 тыс. - ИФ) и 32% (21 тыс. - ИФ) соответственно.
А. Мамедов
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