США не допустят, чтобы позиция Китая по стратстабильности мешала переговорам с Россией - Биллингсли

Американская сторона нацелена на продолжение контактов с Россией по теме стратегической стабильности, вне зависимости от того, будет ли хотеть Китай подключиться к этому процессу, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Мы не допустим того, чтобы Китай (отказываясь от переговоров - ИФ) фактически накладывал вето на наши дальнейшие отношения с Россией", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Биллингсли напомнил, что США готовы, если Пекин захочет этого, начать двусторонний диалог с ним по теме контроля над вооружениями.
"Затем, когда настанет подходящий момент, мы будем готовы начать трехсторонний диалог по новому соглашению по контролю над вооружениями", - сказал спецпредставитель США.
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