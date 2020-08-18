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Дальнее зарубежье 18.08.2020 19:50

США не допустят, чтобы позиция Китая по стратстабильности мешала переговорам с Россией - Биллингсли

Американская сторона нацелена на продолжение контактов с Россией по теме стратегической стабильности, вне зависимости от того, будет ли хотеть Китай подключиться к этому процессу, заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Мы не допустим того, чтобы Китай (отказываясь от переговоров - ИФ) фактически накладывал вето на наши дальнейшие отношения с Россией", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Биллингсли напомнил, что США готовы, если Пекин захочет этого, начать двусторонний диалог с ним по теме контроля над вооружениями.

"Затем, когда настанет подходящий момент, мы будем готовы начать трехсторонний диалог по новому соглашению по контролю над вооружениями", - сказал спецпредставитель США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, СТРАТСТАБИЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]